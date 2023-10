UE: 13 mld euro na nową platformę. "Dla kogo...?"

Komisje ds. przemysłu i budżetu Parlamentu Europejskiego poprały utworzenie nowej platformy technologii strategicznych dla Europy (STEP) i głosowały za zwiększeniem jej finansowania do 13 miliardów euro. „Polska będzie mogła sięgnąć po te środki. (…) . Mamy wiele atutów, przede wszystkim wysoko wykwalifikowane kadry - mówi PAP europosłanka Izabela Kloc (PiS).

STEP to nowy instrument które ma wspierać projekty przemysłowe związane z wytwarzaniem krytycznych dla UE technologii w takich obszarach jak odnawialne źródła energii, cyfryzacja i biotechnologia.

Nie jest to nowy fundusz, a raczej instrument którym skupia kilka już istniejących programów (Invest EU, Europejski Fundusz Obronny, Horyzont Europa, fundusze spójności) i kieruje ich budżety w kierunku wsparcia tych technologii.

Sprawozdanie zostało przyjęte 43 głosami za, przy 6 przeciw i 15 wstrzymujących się.

Komisja Europejska zaproponowała 10 miliardów euro z nowego finansowania od krajów członkowskich w celu pobudzenia kapitału prywatnego i wygenerowania łącznie 160 miliardów euro. Komisje PE chcą dodatkowych 3 miliardów euro w finansowaniu od krajów członkowskich, co daje łącznie 13 miliardów euro.

Przyjęty w komisjach kompromis zakłada, że 50 proc. środków zostanie przeznaczonych dla krajów o niskim PKB. Według źródeł PAP, pierwotna propozycja KE (przekazanie całości pieniędzy krajom o niskim PKB) spotkała się z ostrym oporem współsprawozdawców z Europejskiej Partii Ludowej, europosłów Christiana Ehlera i Jose Manuela Fernandesa.

Z informacji PAP wynika, że PE będzie głosował nad sprawozdaniem na kolejnej sesji w Strasburgu. Następnie rozpoczną się negocjacje PE z Radą nad ostatecznym kształtem propozycji.

Połowa środków z Funduszu Innowacji ma być przeznaczona na inwestycje w krajach o niskim PKB. To oznacza, ze Polska będzie mogła sięgnąć po te środki bez konieczności bezpośredniej rywalizacji z firmami z krajów, które są liderami w rozwoju nowoczesnych technologii. Mam nadzieję, że będzie to również zachętą do rozwijania zaawansowanych technologicznie projektów właśnie w Polsce. Mamy wiele atutów, przede wszystkim wysoko kwalifikowane kadry. Wiele wskazuje na to, że w tym ogólnoeuropejskim wyścigu nie pozostaniemy w tyle - powiedziała PAP europosłanka Izabela Kloc (PiS) z komisji przemysłu PE.