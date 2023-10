Zalewski pomówiony o udział w aferze. "Wszystko wymyśliłem"

„Wszystko wymyśliłem”- tak oskarżenia rzucane pod adresem Nicoli Zalewskiego, 21-letniego pomocnika AS Romy i piłkarskiej reprezentacji Polski podsumował po kilku dniach burzy rzekomy „informator” włoskiego aferzysty Fabrizio Corony, który zarzucił zawodnikowi udział w nielegalnych zakładach.

Wcześniej Corona, nazywany niegdyś „królem paparazzich”, skazany w kilku aferach, w tym finansowych na kary wieloletniego więzienia, oskarżył o to samo kilku piłkarzy włoskiej Serie A. Na tej liście znalazł się też Nicola Zalewski, który natychmiast zaprzeczył tym doniesieniom i zapowiedział pozwanie Corony oraz serwisu internetowego, który opublikował tekst z zarzutami pod jego adresem.

Na liście Corony był też Nicolo Fagioli z Juventusu, który przyznał się potem do uzależnienia od hazardu. Zaprzecza oskarżony o zakłady Nicolo Zaniolo.

Zachowujący anonimowość mężczyzna, przedstawiający się jako informator Corony powiedział w jednym z podcastów, że w sprawie polsko- włoskiego piłkarza Romy wszystko wymyślił w zamian za 20 tysięcy euro; a zgodził się na to, bo miał problemy finansowe.

Jak wyjaśnił, najpierw przyznał się do kłamstwa Fabrizio Coronie, a potem skontaktował się z Zalewskim, by go przeprosić.

Burzę wokół reprezentanta Polski wywołały największe włoskie media, w tym agencja Ansa, które nagłośniły oskarżenia rzucane przez skompromitowanego i skazanego byłego właściciela agencji fotograficznej.

„La Gazzetta dello Sport” podkreśla we wtorek: „W sprawie wiarygodności roli głębokiego gardła nie ma na razie potwierdzenia, ale jedno jest pewne: w chwili obecnej Polaka nie ma wśród objętych śledztwem”.

PAP/KG