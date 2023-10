Opozycja już rozdziela ministerstwa. Kulisy negocjacji

Opozycja już zaczęła dzielić się stanowiskami i ministerstwami

Blok Koalicja Obywatelska–Trzecia Droga–Lewica może liczyć na 248 mandatów w nowym Sejmie i tym samym odsunąć od władzy Prawo i Sprawiedliwość. Wygląda na to, że partie opozycyjne już mają zakusy na konkretne resorty i ruszyły już rozmowy, o czym poinformowało w środę RMF FM.

I tak Koalicja Obywatelska chce dla siebie ministerstwo obrony, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i finansów.

Resort obrony chce również partia Szymona Hołowni. Poza tym Polska 2050 planuje zagarnąć resort spraw zagranicznych, resort klimatu oraz resort cyfryzacji.

Lewica z kolei chce dla siebie resorty mieszkalnictwa, zdrowia i edukacji. Poza tym również liczy na ministerstwo klimatu.

Wyniki wyborów

We wtorek Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. W wyborach do Sejmu PiS uzyskało 35,38 proc. głosów, KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc. PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.

Natomiast w wyborach do Senatu kandydaci PiS zdobyli 34 mandaty; KO - 41; Trzeciej Drogi - 11, a Nowej Lewicy - 9 mandatów. W Senacie znajdzie się także pięciu senatorów, którzy startowali z własnych komitetów.

PAP, RMF FM, wPolityce/KG