KGHM podał wielkość wrześniowej produkcji

Wielkość produkcji miedzi w Grupie KGHM wyniosła we wrześniu tego roku 59,4 tys. ton i – jak informuje koncern – była na poziomie zbliżonym do zrealizowanej produkcji we wrześniu 2022 roku we wszystkich segmentach operacyjnych. Natomiast produkcja srebra wzrosła o 20 proc. do 126,5 tys. ton (wzrost o 21,5 tony).

„Produkcja miedzi w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. została zrealizowana na poziomie budżetu za okres 9 miesięcy 2023 roku (99 proc.), natomiast produkcja srebra kształtuje się powyżej założeń budżetowych (+7 proc.)” – poinformował koncern.

Sprzedaż miedzi w opisywanym miesiącu była niższa w ujęciu rocznym o 0,6 tys. ton (o 1 proc.) i wyniosła 60,9 tys. ton. Spadek sprzedaży miedzi we wrześniu 2023 roku został odnotowany w KGHM International i Sierra Gorda

Sprzedaż srebra w opisywanym miesiącu wyniosła 104,0 tony i była niższa o 12,6 tony (spadek o 11 proc.) od wyniku w analogicznym miesiącu 2022 roku. Spadek sprzedaży srebra we wrześniu 2023 roku został odnotowany w każdym segmencie Grupy KGHM.

