Czy kukurydza z puszki jest zdrowa?

Niejednokrotnie chcąc przyrządzić daną potrawę musimy skorzystać z warzyw, których przygotowanie bardzo często wymaga wiele czasu. Z pomocą przychodzi nam żywność puszkowana.

Nawet dziś wiele osób dosyć sceptycznie podchodzi do tematu jedzenia z puszki. Ale czy aby na pewno jest to uzasadnione i czy przede wszystkim jest ono bezpieczne?

Czemu warto jeść warzywa z puszki?

Głównie ze względu, iż są to warzywa, a te są bardzo zdrowe i polecane w codziennej diecie. To bogactwo witamin oraz składników mineralnych. Są one także niskokaloryczne oraz dostarczają dużo błonnika pokarmowego. Najlepszym wyborem są warzywa surowe, jednakże nie każde warzywo nadaje się do spożycia w tej wersji. Zdarza się, że niekiedy wymagają one długotrwałego gotowania (nasiona roślin strączkowych, kukurydza, fasola, buraki, groszek, fasolka szparagowa). Dlatego też między innymi zaopatrujemy się w warzywa puszkowane. Są one bardzo wygodną opcją dla osób zabieganych lub osób, które nie lubią spędzać długich godzin w kuchni. Skupmy się na kukurydzy.

Czy jest zdrowa?

W Polsce kukurydza dostępna jest przez cały rok, ale tylko w wersji puszkowanej lub mrożonej. Świeża dostępna jest tylko w sezonie. Wartości odżywcze poszczególnych rodzajów nie różnią się praktycznie niczym. Tym, co sprawia, że bez problemu rozpoznamy tę świeżą jest natomiast smak.

Właściwości kukurydzy w puszce zależą od składu zalewy, jak również od tego, czy produkt zawiera wyłącznie kukurydzę, czy też inne warzywa. Zdarzyć się też może, że zalewa zawiera również dodatek cukru. Lepiej wybierać produkt bez niego i delektować się jej naturalnym smakiem. Wedle opinii ekspertów powinniśmy kupować wyłącznie kukurydzę o możliwie „najkrótszym” składzie. Najlepiej, aby była to tylko kukurydza, woda oraz sól. Odpowiadając więc jednym zdaniem. Tak kukurydza z puszki jest zdrowa i nie powinniśmy się obawiać tym, że znajduje się ona w puszce. Dopóki nie będziemy podgrzewać takiego opakowania do wysokich temperaturach, możemy być spokojni. Nie ma możliwości, aby potencjalnie szkodliwe związki przedostawały się z puszki do środka, kiedy produkt nie będzie przez dłuższy czas przebywać w wysokich temperaturach osiąganych w czasie podgrzewania.

Co za dużo to niezdrowo

Nie oznacza to też, że możemy ją jeść bezkarnie. Oprócz zawartych w niej witamin oraz składników mineralnych, dostarcza ona również znaczne ilości kwasu fitynowego. Substancja ta w znacznym stopniu upośledza i zaburza proces wchłaniania składników odżywczych. Tak więc duże ilości kukurydzy w codziennej diecie mogą prowadzić do niedoborów poszczególnych pierwiastków.

