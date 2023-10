Rewolucja w transporcie! Oto superszybka kapsuła

Hyperloop Transport Solutions (HTS), czołowy gracz w dziedzinie transportu i technologii, który chce zmienić świat logistyki towarowej, właśnie ogłosił swój najnowszy projekt „Express Cargo”.

HTS, innowacyjna firma badawcza z USA, założona dzięki wsparciu społeczności inwestorów, po to by opracować komercyjne systemy transportu na całym świecie, opierając się na rewolucyjnej idei Hyperloop.

Wizją firmy jest stworzenie szybkiego, międzymiastowego środka transportu wykorzystującego niskociśnieniowe rury, umożliwiające osiągnięcie prędkości maksymalnej wynoszącej aż 1300 km/h.

Sama koncepcja Hyperloop została po raz pierwszy upowszechniona w 2013 roku przez Elona Muska, choć nie jest on bezpośrednio zaangażowany w projekty HTS.

Firma skupiła swoje wysiłki na opracowaniu ultra-szybkich kapsuł, które mają rewolucjonizować przyszłość zarówno transportu pasażerskiego, jak i przewozu towarów.

Express Cargo to rewolucyjny system transportu z próżniowymi rurami, unoszącymi kapsułami i sprytnymi przenośnikami. To przyszłość transportu – efektywny, ekonomiczny i ekologiczny, bijący tradycyjne lotnicze i drogowe rozwiązania. Wspólnie z firmą Spectrum, integrują istniejącą infrastrukturę, maksymalizują przestrzeń ładunkową i dostosowują się do potrzeb klientów

Express Cargo - towary w kapsułach

Działania firmy wprowadzają innowacyjny system transportu kapsułowego z ruchomymi drzwiami, podwójnymi drzwiami po obu stronach kapsuł oraz wydajnym systemem załadunku i rozładunku. To obiecuje przyszłość transportu towarów bardziej efektywną, szybszą i przyjazną dla środowiska

