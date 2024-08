Minister odpowiada branży. Afera ws. dopłat do elektryków

Finansowany z KPO program dopłat do aut elektrycznych jest obecnie konsultowany z KE pod kątem przepisów o pomocy publicznej, a resort klimatu ma nadal nadzieję, że program ruszy przed końcem roku - wynika z wypowiedzi wiceministra klimatu i środowiska Krzysztofa Bolesty.

Przedstawiciele stowarzyszeń branżowych PZPM i PSNM alarmują, że od 1 września zawieszony będzie nabór w ramach ścieżki leasingowej programu „Mój elektryk”, co stwarza poważne ryzyko spadku popytu na auta elektryczne BEV, ponieważ leasing jest szczególnie popularny wśród przedsiębiorców, którzy nabywają ponad 80 proc. samochodów całkowicie elektrycznych na polskim rynku.

Problem dla nas polega na tym, że autentycznie skończyły się pieniądze w funduszu NFOŚ, który jest na to przeznaczony i nie mamy innego źródła, tylko KPO. A żeby uruchomić KPO, potrzebujemy skonsultować się z Komisją i to jest konsultacja, która wynika tylko i wyłącznie z komponentu pomocy publicznej” - powiedział dziennikarzom Bolesta.

Chodzi o to, że Mój elektryk dostał od KE potwierdzenie, że jest programem powszechnym i nie zawiera elementu pomocy publicznej.

Teraz my chcemy dołożyć leasingowy komponent dla ludności, leasing społeczny. Chcemy też poprawić warunki i musimy to uzgodnić z KE - dodał. Zauważył, że gdyby KE uznała to za zmianę warunków i pomoc publiczną, Polska musiały przechodzić przez pełną notyfikację.