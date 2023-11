Diety za darmo? Nowy plan żywienia NFZ dla kobiet

Darmowe diety zamieszczane przez NFZ na ich stronie internetowej od długiego czasu cieszą się dużym zainteresowaniem. Obecnie z tego rozwiązania korzysta już 780 tysięcy osób. Rozgłosu niewątpliwie doda informacja o pojawieniu się wielu nowości – chodzi o specjalistyczne diety dla kobiet z zespołem policystycznych jajników.

Bezpłatne wskazówki

Aktualnie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia widnieje 11 różnych rodzajów planów żywieniowych opartych na diecie DASH (dietary approaches to stop hypertension) - dieta lecznicza, która polecana jest przez dietetyków i kardiologów, ze względu na udokumentowane przeciwdziałanie chorobom układu krążenia. Teraz jednak pojawiła się pewna nowość. „Stale rozwijamy nasz portal diety.nfz.gov.pl. Pojawiają się w nim nowe i praktyczne funkcjonalności. Poszerzamy również ofertę planów żywieniowych i bazę przepisów w już dostępnych jadłospisach. To, co wyróżnia Diety NFZ, to przepisy przygotowane specjalnie dla osób z konkretnymi problemami zdrowotnymi, np. Z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym czy chorych na otyłość” – podkreśla cytowany w komunikacie Funduszu Filip Nowak, prezes NFZ. Ostatnimi dodatkami są specjalne diety DASH PCOS dedykowane kobietom z zespołem policystycznych jajników. Wedle opinii ekspertów, odpowiednie żywienie jest w stanie skutecznie wspomóc leczenie oraz zmniejszyć ryzyko późniejszych powikłań.

Głównym założeniem tej diety jest zadbanie o zaopatrzenie organizmu w składniki odżywcze o działaniu przeciwzapalnym i niskim indeksie glikemicznym. Jednak sama dieta to nie wszystko. NFZ rekomenduje także, aby wraz z prawidłowym żywieniem postawić na aktywność fizyczną.

Jak skorzystać?

Wejście oraz korzystanie z portalu NFZ jest całkowicie darmowe i dostępne dla każdego. Bez wcześniejszego założenia konta można pobrać bezpłatny, 3-dniowy jadłospis, ale po zalogowaniu otrzymamy menu na 28 dni. W ich asortymencie znajdziemy również:

• Możliwość indywidualnego doboru planu żywieniowego do preferencji użytkownika

• Plan żywieniowy dla całej rodziny

• Listę zakupów do przepisów z planu żywieniowego

• Ponad 8 tys. Przepisów opracowanych przez dietetyków

• Kilkadziesiąt filmów z poradami żywieniowymi i przepisami

• Artykuły z poradami na temat zdrowego odżywiania

• e-booki z przepisami

Z danych NFZ wynika, że największym zainteresowaniem cieszy się dieta Nadwaga i Otyłość (33,4%). Na drugim miejscu plasuje się plan Classic (31,3%). Tendencje wzrostową obserwuje się również w wyborze rodzinnego planu żywieniowego.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/porcja-zdrowych-nowosci-w-portalu-diety-nfz,8485.html