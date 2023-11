PGE: transformacja – tak, prywatyzacja - nie

Prywatyzacja energetyki to nie jest dobry sposób na transformację – uważa szef największej w kraju firmy energetycznej. Zdaniem Wojciecha Dąbrowskiego konieczne jest wydzielenie aktywów węglowych, by spółki mogły dokonać faktycznej transformacji.

Mówił o tym podczas dzisiejszej konferencji prasowej po publikacji wyników finansowych PGE za trzeci kwartał b.r. - Wiadomo na pewno, że banki nie będą finansować inwestycji w firmach mających aktywa węglowe – stwierdził prezes Wojciech Dąbrowski. Dlatego podkreślał, że wydzielenie aktywów węglowych jest niezbędnym elementem do kontynuowania inwestycji i transformacji. - Konsekwentnie realizujemy strategię zmierzającą do osiągnięcia celów klimatycznych - stwierdził. - Jesteśmy przygotowani do zakończenia wydzielenia aktywów węglowych. Od dwóch lat to podkreślam: prywatyzacja nie jest wyjściem – nie tędy droga. Prywatyzacja osłabi bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski. Dlatego wydzielenie aktywów węglowych jest niezbędne, co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości, by zapewnić też środki finansowe, obecnie one uniemożliwiają pozyskanie finansowania - dodał. I przypomniał, że w krajach Europy Zachodniej już takie aktywa powydzielano wiele lat wcześniej.

Prezes PGE skrytykował również pomysł przedstawiany przez doradców Donalda Tuska, by z grup energetycznych wydzielić spółki dystrybucyjne i połączyć w jeden podmiot. - Wydzielenie tak rentownej działalności jak dystrybucja spowodowałoby, że niewiele zostałoby z grup energetycznych i osłabiłoby je – mówił prezes PGE. - Jeśli w grupach pozostawione zostaną tylko ciepłownictwo i OZE, to będą o wiele słabsze na rynku To nie jest trafny pomysł z punktu widzenia planu budowy silnych polskich przedsiębiorstw energetycznych w przyszłości Zdaniem Wojciecha Dąbrowskiego, „dla wzmocnienia branży raczej lepsza byłaby konsolidacja”. – Naszym celem powinno być utrzymanie energetyki w polskich rękach - dodał.

W tym roku w okresie styczeń – wrzesień Polska Grupa Energetyczna zainwestowała 6,6 mld zł czyli o 73 proc więcej niż rok temu. Tylko w trzecim kwartale PGE wydała na inwestycje 2,4 mld zł czyli o blisko pół miliarda złotych więcej niż rok temu. Podsumowując okres od stycznia do końca września, prezes PGE Wojciech Dąbrowski przekonywał, że firma realizuje wiele inwestycji w ramach strategii transformacji, szczególnie gdy chodzi o projekty odnawialnych źródeł na lądzie. - Mamy także zakontraktowane wszystkie komponenty dla morskiej farmy Baltica 2, a rozstrzygnięte przetargi pokazują zaawansowanie przygotowań i to będzie największy projekt OZE w Polsce – mówił dziś Wojciech Dąbrowski. Przypomniał również, że dotychczas PGE posiada 31 farm PV, do końca września 2025 r. będzie gotowe 30 kolejnych. I w efekcie farmy wiatrowe na lądzie będą miały około 800 MW mocy.

PGE przeznaczyła w tym roku na inwestycje w dystrybucję energii 2,9 mld zł, w efekcie udało się wymienić 110 tys. liczników na zdalne i ułożyć 1000 km kabli. Także w ciepłownictwie PGE realizuje program transformacji, na przykład w elektrociepłowni w Zgierzu zakończono spalanie węgla, a w zakładzie Czechnica k. Wrocławia trwa budowa bloku gazowego.

Trwa również budowa dwóch bloków po 670 MW każdy w Gryfinie a na etapie prac projektowych jest blok gazowy w Rybniku 870 MW. Prezes PGE przekonywał, ze przygotowania do budowy elektrowni atomowej we współpracy z ZE PAK oraz koreańskim koncernem KHNP prowadzone są zgodnie z planem. - Strona koreańska podtrzymuje zainteresowanie realizacją tego projektu. Jeśli chcemy mieć polską energetykę, to musimy mieć elektrownie jądrowe - – dodał.

Opublikowane przez PGE za III kwartał 2023 r. dane pokazują wynik EBITDA w wysokości ok. 2,45 mld złotych i był o 122 mln wyższy niż w tym samym czasie 2022 r. Zysk netto wyniósł 953 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 300 mln w porównaniu z trzecim kwartałem 2022r. Firma odnotowała wzrost sprzedaży nie tylko energii ale i innych usług. Szczególne znaczenie miał tez wynik energetyki kolejowej, co dowodzi słuszności decyzji przejęcia PKP Energetyka.

