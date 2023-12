Tajemnicze służby w TVP. "Wynoszą sprzęt"

W siedzibie TVP w Warszawie sytuacja jest niespokojna. W budynku pojawił się tajemniczy mężczyzna, który - zdaniem posłów Prawa i Sprawiedliwości - wyniósł sprzęt.

Na miejsce wezwano policję. Jak podaje portal wPolityce.pl, minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz jest człowiekiem ze sfery służb specjalnych. Ministerstwo kultury objął tylko po to, by nielegalnie przejąć media publiczne.

Musimy mieć wszyscy świadomość, że tak jak dzisiaj tutaj dzieją się te rzeczy i na Placu Powstańców, to niedługo tak może być we wszystkich instytucjach państwowych, bo nie chodzi tutaj o to, kto jest prezesem zarządu i nie chodzi o stołki. Tutaj chodzi o łamanie konstytucyjnych i ustawowych zasad, fundamentów państwa demokratycznego, — powiedziała Beata Szydło

Trzeba, żeby taki przekaz szedł na cały świat – to, co dzieje się w tej chwili w Polsce, to jest łamanie państwowości polskiej, to jest uderzanie w fundamenty demokratycznego państwa prawa stwierdziła.