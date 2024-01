Media: USA proponują utworzenie państwa palestyńskiego

USA proponują Izraelowi normalizację stosunków ze wszystkimi krajami arabskimi w zamian za utworzenie państwa palestyńskiego - podała we wtorek izraelska telewizja Kanał 12, którą cytuje portal Times of Israel.

Plan ten jest próbą ożywienia inicjatywy, z jaką w 2002 roku wyszła Arabia Saudyjska - wyjaśnia portal.

Kanał 12 poinformował, że administracja prezydenta USA Joe Bidena przedstawiła taki projekt izraelskiemu rządowi, argumentując, że porozumienie z krajami arabskimi byłoby korzystnym rozwiązaniem dla państwa żydowskiego, regionu i Ameryki.

Według źródeł Kanału 12 szef dyplomacji USA Antony Blinken, który przebywa we wtorek w Izraelu, przekazał swym rozmówcom, że przebieg wojny w Strefie Gazy prowadzi do „radykalizacji krajów bliskowschodnich” i państwo żydowskie powinno zgodzić się na dyplomatyczne porozumienie, a ponadto wpuścić do palestyńskiej półenklawy więcej pomocy humanitarnej.

Blinken spotkał się w Tel Awiwie z prezydentem Izraela Icchakiem Herzogiem, szefem izraelskiej dyplomacji Israelem Kacem, premierem Benjaminem Netanjahu i ministrem obrony Joawem Galantem.

Według oświadczenie Departamentu Stanu Blinken mówił o koniczności zapewnienia „trwałego pokoju dla Izraela i regionu, włącznie z utworzeniem państwa palestyńskiego”.

pap, jb