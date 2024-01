Duży apetyt? Zobacz, jak go zmniejszyć?

Apetyt. To właśnie on często winiony jest za nasze nadprogramowe kilogramy. Sprawia, że moglibyśmy zjeść przysłowiowego „konia z kopytami”. Dzięki niemu trudno jest nam się pohamować na widok jedzenia – głównie słodyczy, ciast i deserów. Stanowi on jednocześnie zgubę na wielu osób. Chcąc zatem stracić parę cyferek na wadze, warto lepiej się przyjrzeć czym tak naprawdę jest apetyt i jak z nim walczyć.

Czym jest apetyt?

Mówiąc o tym zjawisku, należy mieć na uwadze, iż bardzo często jest wynikiem naszych przyzwyczajeń oraz nabytych wzorców żywieniowych. Ma ono podłoże psychologiczne i pod takim kątem należy je rozpatrywać. Jest najczęściej wynikiem sytuacji życiowych – trudności ze stresem, problemów zdrowotnych czy finansowych, problemów rodzinnych czy zwykłej nudy. Objawia się silną potrzebą spożycia pewnych grup produktów, najczęściej słodkich. Charakterystyczną jego cechą jest to, że pojawia się on mimowolnie, nawet kiedy odczuwamy sytość, a ostatnią rzeczą, o którą prosi nas nasz organizm, to jedzenie. Nie tak rzadko, apetyt powoduje podaż nadprogramowych kilokalorii, co w rezultacie przyczynia się do wzrostu masy ciała oraz sprzyja rozwojowi chorób metabolicznych oraz sercowo-naczyniowych.

Jak z nim walczyć?

Pierwszą rzeczą jest rozmowa „z samym sobą”. Powinniśmy spróbować zacząć słuchać swojego ciała i jeść zgodnie z naszymi potrzebami. Jednakże jest to bardzo trudne i z pewnością nie natychmiastowe. Z tego względu zacznijmy od zatrzymania się na chwilę (kiedy odczuwamy apetyt i spoglądamy na talerz pełen jedzenia) i zastanowienia się – „czy jest mi to potrzebne?”, „co mi to da?”. Sporo osób zapewne odpowie, że satysfakcję i szczęście. Ale zapominamy, iż jest to tylko chwilowe. Co więcej, długofalowo może wywołać efekt odwrotny – żal i złość na samego siebie. Popatrzmy też na to z innej strony. Jeżeli przezwyciężymy swój umysł, jak będziemy się wtedy czuli? Zapewne towarzyszyć nam będzie uczucie sukcesu i pracy nad sobą. Podsumowując, starajmy zacząć wsłuchiwać się w samego siebie i na chłodno analizować każdą taką sytuację.

Istotną rolę odgrywa także zdrowe odżywianie. Reguluje ono wydzielanie hormonów odpowiedzialnych za odczuwanie głodu oraz sytości, utrzymuje prawidłowy poziom glukozy we krwi i na dłużej zapewnia sytość (przez podaż białka oraz błonnika).

Warto również zaznajomić się z produktami wspierającymi walkę z nadmiernym apetytem:

• Produkty pełnoziarniste (pełnoziarniste pieczywo, kasze, makarony), będące źródłem długo trawionych węglowodanów złożonych oraz błonnika pokarmowego

• Mięso, ryby i produkty mleczne, które są źródłem zapewniającego długie uczucie sytości pełnowartościowego białka

• Warzywa, które stanowią źródło błonnika pokarmowego, witamin i minerałów

• Owoce, które również są bogate w błonnik pokarmowy, witaminy i minerały oraz okazują się bardzo pomocne w zaspokojeniu głodu i ochoty na słodkie pokarmy

• Nasiona i pestki (siemię lniane, pestki dyni, nasiona słonecznika) to produkty bogate w błonnik pokarmowy, zdrowe tłuszcze oraz witaminy i składniki mineralne

Nie zapominajmy także o piciu wody (minimum 2 litry) i regularności spożywania posiłków (3-5 posiłków, co 2-3 godziny).

Filip Siódmiak