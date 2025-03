Częsta ochota na słodkie przekąski? Jak sobie z nią radzić

Mimo odczuwania satysfakcjonującego uczucia sytości po spożyciu posiłku wiele osób wciąż odczuwa chęć sięgnięcia po słodki deser. Zjawisko to nie jest jedynie wynikiem łakomstwa, lecz ma swoje uzasadnienie w mechanizmach neurobiologicznych oraz ewolucyjnych.

Głód psychiczny

W mózgu człowieka znajduje się skupisko komórek neuronalnych wyposażonych w receptory proopiomelanokortyny (POMC), reagujących na bodźce związane z obecnością cukrów prostych w otoczeniu. W wyniku tej aktywacji pojawia się impuls prowadzący do konsumpcji produktów słodkich, nawet jeśli organizm jest już syty. Mechanizm ten ma podłoże ewolucyjne – słodkie produkty stanowiły niegdyś dodatkowe źródło łatwo przyswajalnej energii, a ich smak był pozytywnie odbierany przez układ nagrody w mózgu.

Warto zaznaczyć, iż preferencja smaku słodkiego kształtuje się od wczesnych etapów życia. Pierwszym smakiem, z jakim noworodek ma styczność, jest laktoza zawarta w mleku matki. To doświadczenie wpływa na późniejsze preferencje smakowe i może tłumaczyć, dlaczego produkty o słodkim smaku są postrzegane jako przyjemne i pożądane.

„Drugi” żołądek

W zamierzchłych czasach dostęp do produktów bogatych w cukry proste był niezwykle ograniczony. Ssaki, w tym również człowiek, spożywały takie słodkie pokarmy niezależnie od aktualnego stanu sytości, co zwiększało ich szanse na przeżycie. Mechanizm ten utrwalił się na przestrzeni lat i nadal wpływa na współczesne zachowania żywieniowe. W efekcie, nawet po obfitym posiłku, organizm nadal wykazuje gotowość do przyjęcia dodatkowego źródła energii, zwłaszcza w postaci słodyczy.

Zdrowe alternatywy dla słodyczy

Osoby dążące do ograniczenia spożycia słodyczy mogą zastępować je zdrowszymi produktami o naturalnej zawartości cukrów oraz wysokiej wartości odżywczej. Dobrym wyborem są między innymi:

• orzechy (np. migdały, orzechy włoskie, nerkowce), które dostarczają zdrowych tłuszczów i białka,

• suszone owoce (daktyle, morele, figi), będące źródłem błonnika i witamin,

• świeże owoce, które naturalnie zaspokajają potrzebę smaku słodkiego,

• prażone pestki dyni i słonecznika jako alternatywa dla przekąsek chrupiących,

• domowe batoniki na bazie płatków owsianych, miodu i bakalii, które eliminują spożycie sztucznych dodatków.

Filip Siódmiak

»» Inne porady dotyczące zdrowia i diety czytaj tutaj:

Jedząc, nie spieszmy się. Nie warto

Przez ten błąd nie chudniesz! Dietetyk radzi

Patenty na podjadanie – jak wdrożyć je w życie

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.