Ten kraj to wakacyjny hit!

Grecja zanotowała rekordowe wpływy z zagranicznej turystyki w 2023 roku; w pierwszych jedenastu miesiącach wyniosły one 20,1 mld euro – wynika z danych opublikowanych przez Bank Grecji.

Według danych przytaczanych przez portal Kathimerini, od stycznia do listopada zeszłego roku Grecję odwiedziło niemal 32 mln turystów, co stanowi wzrost o 17,3 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku.

Majątek zostawiony na wakacjach

W rekordowym dotychczas 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią, było to 30,65 mln turystów. Wówczas zagraniczni turyści zostawili w Grecji 18,2 mld euro.

Pod względem zarówno liczby przyjezdnych, jak i przychodów, pierwsze miejsce zajmują Niemcy, wyprzedzając Brytyjczyków. Od stycznia do listopada 2023 roku do Grecji przyjechało prawie 4,7 mln Niemców, którzy wydali w tym kraju 3,5 mld euro.

Mniej Rosjan!

Jednocześnie spadła liczba podróżnych z Rosji, co przełożyło się na ponad 20-procentowy spadek wydatków, do poziomu 31,4 mln euro.

Jak ocenia Kathimerini, jeśli obecna dynamika się utrzyma i nie zakłócą jej poważne wstrząsy krajowe lub międzynarodowe, to dochody z zagranicznej turystyki w obecnym roku mogą znów osiągnąć rekordowy poziom.

