Koniec z ochroną dla Ukraińców w Polsce! Co się zmieni?

Polska wydłuży pomoc dla ukraińskich uchodźców w naszym kraju tylko do końca września – czytamy we wtorkowej „Rzeczpospolitej”.

Jak pisze „Rzeczpospolita”, specjalna ochrona dla ukraińskich uchodźców wojennych zapisana w polskiej ustawie, która wygasa 4 marca, zostanie przedłużona o pół roku. „W tym czasie zostaną wypracowane nowe zasady pomocy” – dowiedziała się „Rz”. Jak dodano, rząd będzie prowadził m.in. konsultacje z resortami, samorządami i organizacjami pomocowymi.

Mniej osób korzysta z pomocy

Jak pisze dziennik, wprowadzona w marcu ubiegłego roku przez rząd PiS częściowa odpłatność za wyżywienie i nocleg dla Ukraińców, dłużej mieszkających w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania obecnie traci na istotności.

Według danych przygotowanych przez MSWiA dla „Rz”, w ośrodkach, które finansuje państwo, mieszka obecnie ponad 42,2 tys. obywateli Ukrainy – to dwa razy mniej niż rok temu, kiedy to w ośrodkach przebywało 82,5 tys. Ukraińców. Resort wylicza również, że od 24 lutego 2022 r. do 27 grudnia 2023 r. we wszystkich województwach ze zorganizowanego zakwaterowania skorzystało prawie 531 tys. uchodźców z Ukrainy.

Ukraińcy jak obywatele UE

„Dajemy sobie pół roku na wypracowanie dobrych zmian w ustawie” – mówi Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych. Gazeta przypomina, że dzięki specustawie z marca 2022 r. Ukraińcy otrzymali prawo pobytu na zasadach równych obywatelom krajów UE – pełen dostęp do edukacji, systemu zdrowia i rynku pracy. Rząd zagwarantował coś więcej – wyżywienie i zakwaterowanie, świadczenia 500+, jednorazową pomoc w wysokości 300 zł oraz 12 tys. zł na nowo narodzone dziecko w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego.

