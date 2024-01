PiS chce pilnej debaty o unijnych podatkach

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział złożenie wniosku o debatę w Sejmie dotyczącą unijnych podatków od handlu emisjami, od śladu węglowego oraz od zysków korporacji. Chcemy wiedzieć dlaczego wycofano weto wobec tych podatków i jakie będą ich koszty dla budżetu państwa - mówił polityk PiS.

Posłowie PiS podczas środowej konferencji prasowej poruszyli temat podatków, z których wpływy - jak mówili - będą skierowane do unijnego budżetu kosztem państw członkowskich UE. Wskazali, że chodzi o podatek od handlu emisjami, od śladu węglowego i od zysków korporacji. Nawiązali tym samym do planowanych zmian koszyka dochodów własnych unijnego budżetu, który ma przewidywać wprowadzenie tych podatków.

Te wpływy powinny trafiać do budżetów państw narodowych - podkreślił Błaszczak.

Ocenił, że zmienia się podejście do podatków.

Otóż wcześniej składki były naliczane pod względem dochodu narodowego brutto, teraz będą to podatki, które będą ściągane bezpośrednio od tych procesów, co spowoduje, że Polska będzie bardziej obciążona niż zamożne państwa zachodu Europy. Zgodę na to podejmuje rząd Donalda Tuska w ciszy; cisza medialna panuje w tej sprawie - ocenił szef klubu PiS.