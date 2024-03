Został tylko Trump. Jego rywalka rezygnuje

Nikki Haley, jedyna pozostała konkurentka Donalda Trumpa w rywalizacji o nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich w USA, ogłosiła w środę, że definitywnie wycofuje się z wyścigu.

Zawieszenie swojej kampanii ogłosiła po serii przegranych prawyborów w superwtorek.

– Przyszedł czas zawiesić moją kampanię. Niczego nie żałuję – oznajmiła Haley w przemówieniu w swoim sztabie wyborczym w Kiawah Island w Karolinie Południowej.

Była ambasador USA przy ONZ pogratulowała Trumpowi zwycięstwa w prawyborach, choć nie poparła go wprost.

Donald Trump szuka pieniędzy. Spotkał się z Muskiem

– Teraz to do Donalda Trumpa należy pozyskanie głosów tych osób w naszej partii i poza nią, którzy go nie wspierali – zaznaczyła.

Zakończenia kampanii Haley spodziewano się, gdy okazało się przegrała z Trumpem 14 z 15 wtorkowych pojedynków.

Tuż po ogłoszeniu decyzji Haley, Trumpa poparł lider Republikanów w Senacie Mitch McConnell, który pozostaje w napiętych stosunkach z byłym prezydentem i dotychczas wstrzymywał się z zadeklarowaniem swojego poparcia.

PAP/bz

