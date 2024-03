PKO BP z ponad 5 mld zysku

Zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w 2023 roku wyniósł 5,5 mld zł i był o 2,19 mld zł wyższy niż w 2022 r. - poinformował w czwartek bank.

Jak podał bank w komunikacie, wynik na działalności biznesowej Grupy PKO BP za 2023 r. wyniósł 24 179 mln zł i był o 6 925 mln zł wyższy r/r, czyli o 40,1 proc.

„Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. w 2023 roku wyniósł 5 502 mln zł i był o 2 190 mln zł wyższy niż uzyskany w 2022 roku” - podał bank. Wynik z tytułu odsetek za ub.r. wyniósł 18 318 mln zł, to o 6 894 mln zł więcej niż w poprzednim roku.

Jak napisał w liście członek rady nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa banku, kierujący pracami zarządu Szymon Midera:

Suma aktywów Grupy Kapitałowej Banku osiągnęła poziom 502 mld zł, po raz pierwszy przekraczając symboliczną wartość pół biliona złotych. Osiągnięte wyniki umożliwiły spełnienie wymogów do wypłaty dywidendy na poziomie 75 proc. zysku netto za 2023 rok, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 roku zaliczony już do funduszy własnych, co w swoim stanowisku z lutego tego roku zaznaczyła Komisja Nadzoru Finansowego