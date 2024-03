Kobieta za kierownicą? Dane nie kłamią

Za śmierć na drodze mężczyźni są odpowiedzialni aż osiem razy częściej niż kobiety – wynika z analizy Instytutu Transportu Samochodowego.

Według Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w 2023 roku kobiety kierujące samochodami osobowymi spowodowały 28,2 proc. wypadków, a mężczyźni ponad 69,2 proc. (2,5 proc – sprawca nieznany).

Siedem lat temu kobiety były odpowiedzialne za co czwarty wypadek drogowy w Polsce. Obecnie powodują ich dwa i pół razy mniej niż mężczyźni.

Bezpieczne i przewidywalne

– Statystyki wyraźnie pokazują, że kobiety są bardziej bezpiecznymi kierowcami – podkreśla Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

I wylicza: mimo że 40 proc. posiadaczy prawa jazdy kategorii B to panie, w minionym roku były one odpowiedzialne tylko za 28,2 proc. wypadków drogowych. Znacznie rzadziej są one sprawcami wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Za śmierć na drodze mężczyźni są odpowiedzialni aż osiem razy częściej niż kobiety.

Statystyki Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) pokrywają się z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Analizy dowodzą również, że ryzyko uczestniczenia w wypadku – w przeliczeniu na 1 km podróży – jest dla kobiet 2 do 4 razy niższe niż dla mężczyzn.

Analizy ITS dowodzą także, że kobiety – w przeciwieństwie do mężczyzn – znacznie rzadziej przejawiają zachowania ryzykowne na drodze.

Jak tłumaczy autorka badań, dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog transportu z ITS, kobiety rzadziej przekraczają dozwoloną prędkość. Rzadziej podejmują niebezpieczne manewry takie jak np. zajeżdżanie komuś drogi, gwałtowne hamowanie czy jazda „na zderzaku”.

– Kobiety za kierownicą są bardziej opanowane i rzadziej ulegają negatywnym emocjom, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo i komfort jazdy – mówi dr Odachowska-Rogalska.

W „męskim stylu”

Oczywiście, dodaje, nie można uogólniać. Styl jazdy nie zawsze jest zdeterminowany płcią. Zwłaszcza że nie tylko mężczyźni jeżdżą niebezpiecznie. „Męski styl”, charakteryzujący się brawurą w prowadzeniu pojazdów, przejmują zwłaszcza młode kobiety.

Mimo to wyliczenia ITS wskazują, że kobiety spowodują jeden wypadek na 6,7 miliona przejechanych kilometrów, podczas gdy mężczyźni - jeden na 4,7 miliona kilometrów.

Na podstawie analizy ITS/ oprac. bz

