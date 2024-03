Chiny, Iran i Rosja razem. Z mocą przeciw Zachodowi

Rosja, Chiny i Iran rozpoczęły wspólne manewry morskie w Zatoce Omańskiej – poinformowało we wtorek rosyjskie ministerstwo obrony. Ćwiczenia, które potrwają do 15 marca, odbywają się na tle rosnącego napięcia na Bliskim Wschodzie i pogłębiającej się współpracy Rosji i Iranu w kontekście wojny na Ukrainie.

Praktyczna część ćwiczeń odbędzie się na wodach Zatoki Omańskiej Morza Arabskiego – podało rosyjskie ministerstwo. Jak zapowiedziano „głównym celem manewrów jest wypracowanie bezpieczeństwa morskiej działalności gospodarczej”.

Przedstawiciele marynarki wojennej Pakistanu, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Omanu, Indii i RPA będą pełnić rolę obserwatorów.

Podobne trójstronne ćwiczenia odbywały się już w przeszłości, w tym w marcu ubiegłego roku.

Prezydent Chin Xi Jinping / autor: PAP

Przygotowania do wojny

Do irańskiego portu Czabahar wpłynęła rosyjska flota Pacyfiku, dowodzona przez krążownik rakietowy Wariag i niszczyciel Marszałek Szaposznikow.

Chiny wysłały 45. eskortową grupę zadaniową, w której skład wchodzą niszczyciel rakietowy Urumchi, fregata Linyi oraz okręt zaopatrzeniowy Dongpinghu.

To już drugi raz, kiedy Chiny przeprowadzają ćwiczenia na Oceanie Indyjskim od wybuchu wojny w Strefie Gazy po niespodziewanym ataku terrorystycznej organizacji Hamas na Izrael 7 października ub.r. W listopadzie Chiny i Pakistan przeprowadziły - jak pisał chiński nacjonalistyczny tabloid Global Times - „największe w historii” ćwiczenia tych dwóch państwa.

Tegoroczne trójstronne manewry odbywają się w obliczu rosnących napięć na Morzu Czerwonym.

Wspierani przez Iran rebelianci Huti w Jemenie od listopada prowadzą ataki rakietowe i z użyciem dronów w okręty wojenne i statki handlowe na Morzu Czerwonym, tłumacząc to chęcią wsparcia palestyńskiego Hamasu walczącego z wojskami izraelskimi w Strefie Gazy. To skłoniło koalicję pod przywództwem USA do rozpoczęcia kontrataków na grupę bojowników.

Chiny nie potępiają wojen: ani rosyjskiej inwazji, ani ataków Huti

Chiny oficjalnie nie potępiły Huti. Jednak według agencji Reuters chińscy urzędnicy zwrócili się do swoich irańskich odpowiedników o pomoc w powstrzymaniu ataków na statki na Morzu Czerwonym przeprowadzanych przez tę organizację zbrojną.

Z kolei Iran i Rosja pogłębiły współpracę wojskową i polityczną od czasu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę na pełną skalę.

Iran dostarczył Rosji tysiące dronów typu Shahed wykorzystywanych w nalotach na Ukrainę i pomaga Moskwie w budowie fabryki dronów w Rosji.

pap, jb