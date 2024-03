"Psucie państwa" i "niszczenie konstytucji"

Były premier Mateusz Morawiecki uważa, że rządzącym ewidentnie nie zależy na dobrej współpracy z prezydentem. „Oni jawnie uwłaczają podstawowym prerogatywom prezydenckim” - ocenił wiceprezes PiS. Jego zdaniem „takie psucie państwa” może mieć poważne konsekwencje w przyszłości.

Polityk podczas czwartkowej konferencji prasowej był pytany o decyzje premiera Donalda Tuska o powołaniu Dariusza Korneluka na stanowisko Prokuratora Krajowego bez opinii prezydenta w tej sprawie, a także o decyzję MSZ ws. rozpoczęcia procedury odwołania 50 ambasadorów.

Według byłego premiera „rządzącym ewidentnie nie zależy na dobrej współpracy z prezydentem”. „Wręcz przeciwnie, w ten sposób oni jawnie uwłaczają podstawowym prerogatywom prezydenckim. Niszczą tę prerogatywę, niszczą de facto konstytucję” – ocenił Morawiecki.

W jego opinii „takie psucie państwa” może mieć bardzo poważne konsekwencje w przyszłości.

Każdy rząd, który przyjdzie, będzie mógł niszczyć prokuraturę, sądy, wymieniać ambasadorów, wymieniać tych urzędników, prezesów, przewodniczących różnych instytucji państwowych, którzy mają ustawowo zagwarantowaną kadencyjność. I powie: no jak to, to tamten demokratyczny, uśmiechnięty, europejski rząd von der Leyen (szefowa KE Ursula von der Leyen - przyp. PAP), Tuska mógł niszczyć te instytucje i mógł sobie tak o wymieniać, to my też możemy” – wskazywał wiceprezes PiS.