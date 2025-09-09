Gawkowski chce kolejnego podatku. Tak ratuje polskie finanse?

Najprostszym rozwiązaniem dla rządu w przypadku nieprawidłowego zarządzania finansami publicznymi oraz niewłaściwego rozdysponowania środków publicznych jest pomysł nałożenia kolejnego podatku. „Szanse na uchwalenie podatku cyfrowego są bardzo niskie przy prezydencie Nawrockim” - powiedział w TVN 24 minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Zamiast ograniczać wysokie wydatki, resort cyfryzacji proponuje nowy podatek – tzw. podatek cyfrowy, który miałby dotyczyć firm osiągających globalne przychody powyżej 750 mln euro rocznie, pobierany wyłącznie od przychodów uzyskiwanych w Polsce.

Proponowana stawka wynosiłaby 3 proc., co w 2030 roku mogłoby przynieść do budżetu ponad 3 mld zł.

Szanse na uchwalenie przy tym prezydencie są bardzo, bardzo niskie. Zresztą konstrukcja przedstawiona przez premiera Gawkowskiego wskazuje, że jest to opłata, a nie podatek, więc wpływów do budżetu nie byłoby- relacjonuje Bankier Andrzeja Domańskiego.

bankier, jb