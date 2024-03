Kupujesz waluty? Dziś uważaj na kursy

Kurs złotego w środę rano osłabił się wobec euro, które było wyceniane na prawie 4,32 zł, i amerykańskiego dolara, wycenianego na 3,97 zł. Jednocześnie polska waluta umocniła się do szwajcarskiego franka, który kosztował 4,47 zł.

W środę ok. godz. 8.10 złoty osłabił się o 0,05 proc. wobec euro, które było wyceniane na prawie 4,32 zł, a o 0,01 proc. w stosunku do dolara amerykańskiego, wycenianego na 3,97 zł. Natomiast wobec franka szwajcarskiego, wycenianego na 4,46 zł, polska waluta zyskał 0,12 proc.

We wtorek ok. godz. 17.50 złoty umocnił się o 0,14 proc. wobec euro, które było wyceniane na prawie 4,32 zł, o 0,06 proc. w stosunku do dolara amerykańskiego, wycenianego na 3,97 zł, i o 0,13 proc. do franka szwajcarskiego, za którego płacono 4,47 zł.

