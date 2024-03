Zamach pasuje do „krwawej” układanki Putina

Nie jest wykluczone, że piątkowy zamach w Moskwie to było celowe działanie, żeby później mówić o prowokacji i rozkręcać histerię ukraińską. Putin nastawiony jest na krwawą wojnę i mobilizuje społeczeństwo rosyjskie – ocenił w rozmowie z PAP ekspert ds. bezpieczeństwa dr Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Co najmniej 133 osoby zginęły w piątkowym ataku terrorystycznym na salę koncertową w Krasnogorsku pod Moskwą. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie. Władze Stanów Zjednoczonych przekazały w marcu Rosji informacje o możliwych atakach, ale rosyjski prezydent Władimir Putin krytykował te ostrzeżenia.

Ekspert ds. bezpieczeństwa dr Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego nie wyklucza, że to było celowe działanie. „Po to, żeby doszło do takiego zdarzenia, które potem będzie można nazwać prowokacją, dalej rozkręcać histerię ukraińską i zmobilizować społeczeństwo rosyjskie” – ocenił.

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) podała, że podejrzani o dokonanie ataku terrorystycznego na Crocus City Hall chcieli uciec na Ukrainę. Dr Milczanowski mówi wprost, że to rosyjska propaganda.

„Zawsze można tak przedstawić kwestie, żeby to Ukraina była winna. My się już do tego przyzwyczailiśmy, że to, co mówią rosyjskie władze, nie musi być w żaden sposób związane z prawdą. Ale to nie jest informacja skierowane do świata zachodniego, tylko do Indii, Chin, czyli tych, którzy bezpośrednio lub pośrednio wspierają Rosję. W ich oczach, albo w oczach papieża, to się może wydawać wiarygodne” – dodał.