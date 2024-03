Rosja inicjatorem zamachu? Eksperci wyjaśniają

Co tak naprawdę wydarzyło się w Rosji? Czy atak na centrum Crocus był „operacją pod fałszywą flagą” czy też realnym uderzeniem islamskich radykałów? Głos zabrali eksperci.

Przypomnijmy: co najmniej 133 osoby zginęły w piątkowym ataku terrorystycznym na salę koncertową w Krasnogorsku pod Moskwą. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie. Władze Stanów Zjednoczonych przekazały w marcu Rosji informacje o możliwych atakach, ale rosyjski prezydent Władimir Putin krytykował te ostrzeżenia.

Jako jeden z pierwszych ekspertów głos na temat ataku zabrał dr Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nie wyklucza on, że to było celowe działanie.

Inną hipotezę oferuje na platformie X kpt. rez. Maciej Lisowski. Ten znany analityk i ekspert ds. bezpieczeństwa stawia kilka tez, które wskazują na to, że zamach w Crocus Hall niekoniecznie musiał być operacją Rosji… jednak efekty ataku i tak zostaną wykorzystane przez Kreml!

Według niego po ostrzeżeniach ze strony USA rosyjskie FSB istotnie rozbiło siatkę terrorystyczną, jednak pewne jej elementy przetrwały i jej członkowie zdecydowali się przeprowadzić mniej „spektakularny” zamach.

Jak wskazał Lisowski:

Mi wygląda to na to że FSB przejęła pierwotny plan ISIS, pokierowała zamachowcami i zapewniła im czas na działanie - ale sytuacja ich przerosła, a pożar który wybuch od jednego koktajlu mołotowa - niewiadomym cudem sięgnął dachu i spowodował pożar który ostatecznie zawalił dach obiektu co należy uznać że zjawisko bardzo niecodzienne - bo pożar zazwyczaj idzie od dołu do góry - a tu poszło raczej odwrotnie. Do tego nie działające tego dnia bramki wykrywaczy metalu, nie działający system ppoż budynku, atak na budynek firmy Crocus - której właściciele są obłożeni ekskomuniką przez rząd USA za próby wpływania na wynik wyborów w USA w 2016r, którego ochronę sprawuje firma należąca do Rosgwardii a sam zespół którego koncert miał mieć miejsce też powstał w resortowym klubie dawno temu w Leningradzie… Pełna kaskada informacyjna - czyli zjawisko regularnego i stałego podawania nakładających się na siebie czasowo informacji o całym zajściu - fakt swobodnej transmisji zdarzenia pomimo normalnie wysokiej kontroli przestrzeni internetu w roSSji - jakby zależało komuś na pokazaniu tych okrucieństw.. Wszystko to skłania mnie do zmiany mojej pierwotnej opinii o pełnym False Flag - natomiast teraz uważam że było to hybrydowe False Flag - w oparciu o przejęty system dowodzenia ISIS i przez pokierowanie zamachowcami w interesie FSB a cała akcja została stworzona dzięki temu że była okazja w postaci wykrycia i neutralizacji komórki ISIS - ale wykonanej w sposób selektywny. Sytuacja jednak w pewnym momencie wymknęła się spod kontroli a sami ISIS nadspodziewanie szybko zadbała o przekaz informacyjny burząc FSB przygotowaną narrację antyukraińską