Co się dzieje z polską walutą? Kursy walut

Złoty w poniedziałek rano potaniał w stosunku do euro i franka szwajcarskiego, zdrożał do dolara. Ok. godz. 7. euro kosztowało niespełna 4,32 zł, dolar 3,99 zł, a frank szwajcarski niecałe 4,45 zł.

W poniedziałek rano euro zdrożało o 0,1 proc. i ok. godz. 7. kosztowało niespełna 4,32 zł. Dolar potaniał o 0,05 proc. i ok. godz. 7. kosztował 3,99 zł. Frank szwajcarski zdrożał o niespełna 0,05 proc. i kosztował blisko 4,45 zł.

W piątek średni kurs euro - według NBP - wyniósł prawie 4,32 zł, dolara 3,99 zł, a franka szwajcarskiego 4,43 zł.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nie sprzedają się domy za 1 euro

Złe wieści dla kierowców. Oto niemiła niespodzianka

Miotła Tuska. Idą zmiany w PKP Intercity

pap, jb