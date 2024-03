To niepokojące! Złoty ciągle słabnie

Złoty w środę po południu potaniał w stosunku do euro i dolara. Euro ok. godz. 17 kosztowało niespełna 4,32 zł, dolar blisko 3,99 zł a frank szwajcarski 4,4 zł.

Euro w środę po południu drożało w stosunku do złotego o prawie 0,2 proc. i ok. godz. 17 kosztowało niespełna 4,32 zł. Dolar drożał o ponad 0,25 proc. i ok. godz. 17 kosztował blisko 3,99 zł, zaś frank umacniał się o 0,1 proc. i kosztował 4,4 zł.

W środę rano euro było wyceniane na 4,31 zł, dolar amerykański na 3,98 zł, a frank szwajcarski na 4,41 zł.

PAP, sek

