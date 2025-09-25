Internet pod kontrolą… rządu?

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Według projektowanych przepisów możliwość blokowania treści - w większości przypadków - będzie miał prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Resort cyfryzacji przedstawił projekt noweli w marcu ubiegłego roku. Wówczas organizacje pozarządowe ostrzegały przed ryzykiem cenzury politycznej i apelowały o zmianę przepisów, tak by uwzględniały prawa osób poszkodowanych, które nie zgodzą się z decyzją o blokadzie.

Najnowsza wersja projektu nieco zmieniła te przepisy, ponieważ prezes UKE będzie mógł decydować o zablokowaniu treści tylko w konkretnych przypadkach, naruszających Kodeks Karny, jak mowa nienawiści czy oszustwa. Eksperci podkreślają, że w tej sytuacji rząd i parlament powinny testować nowego kandydata na prezesa UKE pod kątem niezależności - zarówno od biznesu i od wielkich platform. A może także pod kątem niezależności od rządu?

