Tak Rosjanie "opłacali" europejskich polityków

Przewodniczący czeskiej parlamentarnej komisji ds. bezpieczeństwa Pavel Żaczek powiedział niemieckiej grupie śledczej Correctiv, że pieniądze z Rosji dla polityków w Europie płynęły do Czech przez Polskę. Szczegółów nie sprecyzował, ale stwierdził, że była to kwota od setek tysięcy do miliona euro.

Wypowiedź Żaczka dotyczy podejrzeń o przekazywanie pieniędzy od prorosyjskiej sieci dla polityków w Europie Zachodniej. W Niemczech uderzyła najmocniej w posła prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD) Petra Bystrona. Zaprzeczył on w tym tygodniu, że przyjął pieniądze od Rosjan lub od zablokowanej obecnie prorosyjskiej platformy internetowej Voice of Europe.

Fundusze szły przez Polskę?

Żaczek powiedział, że pieniądze dla polityków w Europie płynęły przez Polskę do Czech. Nie wie, czy pośrednik był Czechem, czy też innej narodowości, ale jest pewien, że służby specjalne musiały mieć bardzo dobre źródła w tak delikatnej sprawie. „Bez jasnych dowodów nie ogłoszono by sankcji” – powiedział. Po wiadomościach od Informacyjnej Służby Bezpieczeństwa (BIS) czeski rząd wpisał na swoją listę sankcyjną firmę Voice of Europe oraz dwie osoby: polityka i biznesmena Wiktora Medwedczuka oraz producenta Artoma Marczewskiego.

Coraz większa sprawa

O sprawie możliwego przekupstwa zachodnich polityków napisały 27 marca br. czeska gazeta „Denik N” oraz niemiecki tygodnik „Der Spiegel”. Powołując się na podejrzenia czeskiego kontrwywiadu cywilnego BIS, napisały o działalności portalu Voice of Europe. W tekstach padło nazwisko Bystrona, który z pochodzenia jest Czechem i który w przeszłości udzielał wywiadów Voice of Europe.

Żaczek zapowiedział, że 25 kwietnia sprawą działalności prorosyjskiego portalu i próbą zakłócenia wyborów europejskich zajmie się komisja ds. bezpieczeństwa czeskiej izby poselskiej.

PAP/ as/