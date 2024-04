Wybory samorządowe: Tu lewica sromotnie przegrała

Lewica nie będzie miała przedstawicieli w radzie miasta Kalisza po raz pierwszy w historii samorządu w tym mieście. Przyczyną porażki jest to, że nasza kampania była mało widoczna ze względu na brak funduszy, bo nie jesteśmy partią dyrektorów – powiedział PAP szef Rady Miejskiej Nowej Lewicy Tomasz Grudnicki.

Grudnicki podkreślił, że podczas kampanii wyborczej kandydaci do rady miasta Nowej Lewicy zrobili to, co mogli. „Jest nam przykro, że po raz pierwszy w historii kaliskiego samorządu nie będzie przedstawicieli lewicy” – powiedział.

Skąd ta klęska?

Jako przyczynę porażki Grudnicki wskazał na brak funduszy na reklamę kandydatów. „Nasza kampania była mało widoczna pod względem liczby bilbordów i plakatów, bo nie jesteśmy partią dyrektorów” – zaznaczył.

W mijającej kadencji Nowa Lewica miała dwóch radnych. Grudnicki przypomniał, że lewica była największym klubem w radzie w latach 1994-2002.

Kto wygrał?

Jak poinformowała PKW w wyborach do rady miasta Kalisza Koalicja Obywatelska zdobyła 8 mandatów, Koalicja Kaliska – 7; PiS – 6 i Trzecia Droga – 2. Poza Nową Lewicą mandatu nie zdobyli też przedstawiciele z bezpartyjnego stowarzyszenia Aktywni.

Na Komitet Wyborczy Krystiana Kinastowskiego „Koalicja Kaliska” zagłosowało 10 253 kaliszan, co stanowi 28,60 procent. Na drugim miejscu uplasował się KWW Koalicja Obywatelska z liczbą 9 848 głosów (27,47 procent). Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 8 022 wyborców, co stanowi 22,37 procent. Z kolei Trzecia Droga zdobyła 3769 głosów (10,51 procent).

