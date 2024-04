To prawo jest bezzębne! Chodzi o podatki

Urzędy skarbowe nie nałożyły dotąd na żadne przedsiębiorstwo kary za nieprzesłanie adresu strony internetowej ze strategią podatkową - poinformował „DGP” resort finansów, pisze w poniedziałkowym wydaniu gazeta, która pyta, czy wszyscy tak dobrze wypełniają ten obowiązek, czy nikt tego nie sprawdza.

„Przepisy nakładające na największych podatników CIT obowiązek przekazania do skarbówki adresu strony internetowej, na której publikują oni informację o realizowanej strategii podatkowej, mają już ponad trzy lata. Przekazana „DGP” odpowiedź resortu finansów mogłaby wskazywać na to, że funkcjonują w pełni prawidłowo, skoro nikogo nie ukarano za nieprzestrzeganie” - pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Przepisy bez mocy

Jak zaznacza gazeta, „prawda może być jednak inna, co potwierdzają zarówno rozmowy zarówno z ekspertami, jak i przedstawicielami skarbówki”. Dodaje, że wyłania się z nich obraz regulacji, które choć są potrzebne, to w obecnej formie nie spełniają swojego celu i dlatego powinny zostać zmienione.

Brak kar może być efektem niedoskonałej konstrukcji przepisów.

Obowiązek sprawozdawczy

Jak przypomina dziennik, chodzi o obowiązujący od początku 2021 r. art. 27C ustawy o CIT. Wprowadził on obowiązek sprawozdawczy, który co roku muszą wypełniać największe podmioty. Dotyczy firm, których ubiegłoroczne obroty były wyższe niż równowartość 50 mln euro, oraz podatkowych grup kapitałowych.

„Obie te grupy podatników powinny do końca 12. miesiąca roku następnego opublikować na stronie internetowej informację o realizowanej strategii podatkowej, a następnie przekazać link do niej właściwemu urzędowi skarbowemu. Za niewysłanie linku naczelnik US może nałożyć karę pieniężną w wysokości do ćwierć miliona złotych” - informuje dziennik.

