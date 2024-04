Starlink zapewni turystyczny boom w tym kraju

Dostęp do internetu jest teraz w Albanii możliwy w każdej wsi i najbardziej odległych zakątkach kraju, to wzmocni turystykę - powiedział ekspert ds. technologii i informacji Ergest Nako, komentując przyłączenie państwa do systemu Starlink Elona Muska.

Analityk zauważył, że usługa w znaczący sposób ułatwi życie obywatelom Albanii oraz działającym w kraju przedsiębiorstwom. „To w tej chwili największa sieć satelitów, która znajduje się w najkrótszej odległości od Ziemi, oferując tym samym szybki internet wysokiej jakości” - zaznaczył ekspert, cytowany w poniedziałek przez publicznego nadawcę RTSH.

Skorzysta też biznes

Nako dodał, że pojawienie się na rynku Starlinka „wpłynie najbardziej na firmy i osoby, które znajdują się na obszarach nieobjętych zasięgiem operatorów rynku albańskiego”.

Na usługach Elona Muska skorzystają też te osoby i firmy, które znajdują się w ruchu, na przykład operatorzy statków czy ludzie działający w branży turystycznej.

Co zrobić, by korzystać?

Aby uzyskać dostęp do nieograniczonej usługi internetowej Starlink, albańscy użytkownicy muszą najpierw zamówić router Wi-Fi Starlink za równowartość ok. 420 euro i wykupić miesięczną opłatę w wysokości 65 euro z 30-dniowym bezpłatnym okresem próbnym.

Krótka i owocna historia

Firma SpaceX rozpoczęła wystrzeliwanie satelitów Starlink w 2019 r. Na początku marca 2024 r. na niewielkich wysokościach po orbicie krążyło ponad 6000 małych satelitów firmy.

Usługa jest dostępna także w innych krajach Europy Południowo-Wschodniej, m.in. w Bułgarii, Macedonii Północnej, Rumunii, Mołdawii i Chorwacji - przypomniała telewizja RTSH.

