W Europie sprzedaż „elektryków” strasznie dołuje

Francuzi i Belgowie najchętniej w Europie kupują auta elektryczne, jednak niższe zainteresowanie i popyt w kilku innych krajach unijnych – w tym i w Niemczech - spowodowały, że sprzedaż spadła o ponad 11 procent w porównaniu z marcem 2023 roku.

Tak wynika z najnowszych danych dotyczących sprzedaży samochodów w Europie, jakie podał portal Automotive News Europe, powołując się na raport organizacji reprezentującej interesy sektora ACEA.

W opinii organizacji słabnąca sprzedaż „elektryków” w marcu „odzwierciedla szersze pogorszenie koniunktury”. Efekt jest więc taki, że udział tych samochodów w rynku spadł niemal o jeden procent – do 13 proc. W zeszłym miesiącu Europejczycy kupili tylko ok. 134,4 tys. elektryków. I to pomimo, że w Belgii odnotowano wzrost zapotrzebowania prawie o jedną czwartą a we Francji o jedną dziesiątą.

Załamanie w Niemczech

Na końcowym wyniku sprzedaży zaważyły jednak dane z rynku motoryzacyjnego niemieckiego – największego w Europie. Niemcy kupili w zeszłym miesiącu o prawie 29 proc. mniej elektryków niż rok wcześniej. I to pomimo że producenci tacy jak VW wprowadzili własne rabaty, gdyż chcieli tym samym zrekompensować fakt, ze państwo wycofało dotacje dla kupujących.

We Włoszech pomogły dopłaty

Także w słynących z wysokiego popytu na elektryki krajach skandynawskich - Szwecji i Norwegii - również sprzedaż spadła. Wyjątkowa sytuacje ma miejsce we Włoszech – gdzie sprzedano w marcu aż o jedną trzecią mniej elektryków niż rok wcześniej. Powód to zapowiedzi rządu i obietnica zwiększeni wkrótce dopłat do tych samochodów dla zainteresowanych zakupem.

»» O elektromobilności czytaj też tutaj:

Są elektryki, brakuje ładowarek

Czy polscy przewoźnicy przeżyją przejście na e-TIRy?

Wszystkie marki z problemami

Portal Automotive News Europe podsumowując raport wskazuje, że „sprzedaż nowych samochodów w Europie spadła w marcu o 2,8 procent, ponieważ producenci samochodów, w tym Grupa Volkswagen i Stellantis, stanęli w obliczu słabszego popytu, zwłaszcza na pojazdy elektryczne”. O niższej niż w poprzednich miesiącach zainteresowaniu autami z wtyczką informowali także potentaci - Mercedes-Benz i Tesla oraz VW Group odnotowały niższą sprzedaż pojazdów elektrycznych w pierwszym kwartale roku.

Hybrydy górą

Duża popularnością na kontynencie cieszą się samochody hybrydowo-elektryczne, sprzedano ich o ponad 12 proc. więcej niż rok wcześniej.

Bez względu jednak na ten spadek dane ACEA pokazują, że Europejczycy najwyraźniej rozumieją zbliżającą się rewolucję w motoryzacji i dlatego mniej chętnie kupują tradycyjne samochody - sprzedaż benzynowych w regionie spadła o 8 procent, a rejestracje aut z silnikiem Diesla aż o 18 procent. Ale nadal co drugie sprzedawane auto w Europie ma tradycyjny napęd.

W marcu w ogóle zarejestrowano w Europie milion samochodów czyli o ponad 5 proc. mniej niż rok wcześniej.

Przypomnijmy, że z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, ze sprzedaż aut elektrycznych w Polsce w lutym była prawie o jedną czwartą większa niż w tym samym czasie w 2023 roku. Zarejestrowano 1,6 tys. elektryków, a przeważały osobowe (ok. 1,4 tys.).

Agnieszka Łakoma

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polska ma oddać Patrioty Ukrainie? Tego chce UE

Mocna opinia Trumpa o prezydencie RP! Co powiedział?

Ponad 15 miliardów złotych w obligacjach, które lepiej wymienić

Kara! Za brak remontu budynku. Od rządu i UE