Firmom podwyżki płac nie straszne? Na co liczy biznes

Presja płacowa przełoży się na wzrost inflacji, ale nie będzie on dynamiczny. Na koniec roku inflacja wyniesie ona 4-5 proc. – napisali ekonomiści Banku Pekao w komentarzu do poniedziałkowych danych GUS.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2024 r. wyniosło 8 408,79 zł, co oznacza wzrost o 12,0 proc. w ujęciu rocznym – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Jak stwierdzili ekonomiści Banku Pekao w komentarzu do danych GUS, odczyt był zgodny z oczekiwaniami. Ich zdaniem, takie tempo płac nie jest spójne z utrzymaniem inflacji w celu.

Ocenili, że siła wzrostu wynagrodzeń jest zaskakująca duża od ponad roku. Ich zdaniem, płace powinny już dawno spowolnić.

Dodali, że wysokie podwyżki, to „wciąż po części rekompensata wysokiej inflacji z przeszłości”.

„Mimo to zmuszeni jesteśmy zrewidować naszą prognozę średniorocznej dynamiki płac na ten rok z 10,1 do 12,1 proc. r/r a na 2025 r. z 7,3 do 8,5 proc. r/r. Presja płacowa przełoży się na wzrost inflacji, ale nie będzie on naszym zdaniem dynamiczny. Na koniec roku wciąż spodziewamy się, że wyniesie ona 4-5 proc. i utrzyma się powyżej cel inflacyjnego przez cały 2025. Czemu nie więcej? Nie pierwszy raz rewidujemy już prognozowaną ścieżkę płac w górę i nie przełożyło się to na wyższą ścieżkę inflacji” – czytamy w komentarzu Banku Pekao.