Glapiński kupił przez rok 130 ton złota

Zasoby złota w gestii Narodowego Banku Polskiego wynosiły 11,53 mln uncji, tj. 358,7 ton o wartości 93,59 mld zł na koniec 2023 r., podał bank centralny. Na koniec 2022 r. NBP posiadał 7,35 mln uncji złota, tj. 228,7 ton, o wartości 58,65 mld zł.

„Wzrost salda o 4.180,5 tys. uncji (130,0 ton) wynikał głównie z transakcji zakupu złota przez NBP na rynku międzybankowym przeprowadzonych w 2023 r.” - czytamy w „Sprawozdaniu finansowym NBP na dzień 31.12.2023 r.”.

Na koniec 2023 r. złoto przechowywane w NBP to 3,37 mln uncji, tj. 104,9 ton, o wartości 27,36 mld zł; złoto na rachunkach w bankach zagranicznych - 8,16 mln uncji, tj. 253,8 ton, o wartości 66,23 mld zł, podano także.

„Na dzień bilansowy złoto wycenia się według wartości rynkowej uncji złota w dolarach amerykańskich, przeliczonej na walutę krajową według kursu średniego NBP dolara amerykańskiego obowiązującego na dzień bilansowy. Nie rozróżnia się efektów wyceny kursowej i cenowej złota, lecz traktuje się je łącznie jako różnice z wyceny zasobu złota. Koszty niezrealizowane, zaliczone w dniu bilansowym do wyniku finansowego, zmieniają średni koszt zasobu złota” – napisano w „Sprawozdaniu”..

Na początku lutego br. prezes NBP Adam Glapiński informował, że zarząd zdecydował o zwiększeniu zasobów złota do 20 proc. rezerw walutowych z obecnych ok. 13 proc. Później wiceprezes NBP i pierwsza zastępczyni prezesa Marta Kightley podała, że NBP będzie zwiększać rezerwy złota do 20 proc. w tym i przyszłym roku.

