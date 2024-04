Znów trzęsienie ziemi w zarządzie PKP Cargo

Rada nadzorcza PKP Cargo odwołała dotychczasowe kierownictwo spółki i powierzyła obowiązki prezesa od 26 kwietnia Marcinowi Wojewódce - poinformował w środę wieczorem kolejowy przewoźnik.

Spółka przekazała w komunikacie giełdowym, że rada nadzorca PKP Cargo odwołała z dniem 24 kwietnia prezesa Dariusza Seligę i członka zarządu Marka Olkiewicza. Jednocześnie rada, odwołała z upływem 25 kwietnia pełniącego obowiązki prezesa Macieja Jankiewicza.

W komunikacie poinformowano ponadto, że rada nadzorcza PKP Cargo powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Marcinowi Wojewódce od 26 kwietnia do 25 lipca 2024 r.

Spółka dodała, że przyczyny odwołania nie zostały podane.

W komunikacie podano ponadto, że rada nadzorcza powołała Monikę Starecką, członka rady nadzorczej do czasowego, tj. od dnia 26 kwietnia do dnia 25 lipca 2024 r. wykonywania czynności członka zarządu oraz powierzyć jej pełnienie obowiązków członka zarządu ds. finansowych, a Pawła Miłka - dotychczasowego członka rady - do pełnienia obowiązków członka zarządu ds. handlowych od 26 kwietnia do 25 lipca tego roku.

Spółka informowała, że Marcin Wojewódka to radca prawny, doktor nauk ekonomicznych, założyciel i wspólnik zarządzający w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy”. Prezes Instytutu Emerytalnego, wykładowca akademicki. W latach 2016-2017 członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Członek Rady Nadzorczej PZU Życie.

Pierwszego lutego 2024 r. rada nadzorcza PKP Cargo zawiesiła w czynnościach prezesa Dariusza Seligę i członka zarządu ds. operacyjnych - Marka Olkiewicza. 22 kwietnia rada odwołała członka zarządu Jacka Rutkowskiego.

»» Więcej o zmianach personalnych w PKP Cargo czytaj tutaj:

Miotła Tuska. Wymiana zarządu PKP Cargo

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i czołowym operatorem w Unii Europejskiej. Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy (największa flota taboru w Polsce), samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe dla kilku tysięcy klientów na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.

Największym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP S.A., która posiada 33,01 proc. akcji kolejowego przewoźnika towarowego.

Łukasz Pawłowski (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ale traf! Mamy złoże uranu tuż obok planowanego reaktora

Nowy gracz wchodzi w atom

Znów tragedia na ćwiczeniach wojskowych

Specsłużby docenione przez Tuska. Będą ekstra podwyżki