Polskie roboty mogą podbić świat. Usprawnią ludzką pracę

Polskie rozwiązanie ma szansę wkrótce podbić światowy przemysł.

Polski start-up United Robots do tej pory był raczej kojarzony z projektowania łazika marsjańskiego. Wkrótce to może się zmienić.

Firma pozyskała inwestorów na produkcję autonomicznych przemysłowych robotów sprzątających. W startup zainwestował fundusz Aper Ventures z koinwestorami, nie ujawniono kwoty. Flota ma wkrótce ruszyć na ekspansję niemieckiego i brytyjskiego rynku.

To co ma wyróżniać rozwiązanie United Robots to rozwinięta sztuczna inteligencja. Dzięki niej urządzenia mogą nawigować w zatłoczonych przestrzeniach, a przy tym zmniejszyć zużycie wody, detergentów i prądu.

Nasze roboty są bardzo wydajne i zapewniają wysoki standard czyszczenia; ich prawdziwa przewaga polega na zdolności do harmonijnej współpracy z ludźmi w zatłoczonych miejscach, w czasie rzeczywistym. Przeprojektowaliśmy tradycyjną maszynę, umożliwiając każdemu robotowi obracanie się w miejscu, co czyni go najbardziej zwinną szorowarką – przekonuje Dariusz Mańkowski, CEO i współzałożyciel United Robots.

Start-up deklaruje, że roboty mają usprawnić ludzką pracę, a nie utrudnić lub zastąpić.

mamstartup, cyfrowa rp/KG