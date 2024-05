PiS: podwyżki cen prądu i gazu można zatrzymać

Prawo i Sprawiedliwość zaczyna zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, który ma utrzymać ceny gazu i energii na obecnym poziomie - oznajmił szef PiS Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem rozwiązania proponowane przez rząd, takie jak bon energetyczny to „żadna osłona”.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz szef klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak tłumaczyli, dlaczego występują z taką inicjatywą.

Jarosław Kaczyński przypomniał, że polskie społeczeństwo niebawem czekają „bardzo poważne podwyżki” w związku ze wzrostem opłat za prąd i gaz.

Jesteśmy zdecydowanie przeciwko temu. To jest odrzucenie polityki rozsądnej, zmierzającej ku temu, by stopa życiowa nie tylko była utrzymana, ale rosła. Taka polityka wymagała osłon i myśmy takie osłony - nazwano je tarczami - utrzymywali. Natomiast nasi następcy to odrzucają - powiedział szef PiS.

Jego zdaniem proponowane przez rząd Donalda Tuska bony „nie mają tak naprawdę większego znaczenia”.

To jest żadna osłona, na to trzeba dużo, dużo więcej pieniędzy i to musi objąć wszystkich, a nie tylko niewielką, w stosunku do całości, liczbę gospodarstw domowych - mówił.