Czy dynamika eksportu i importu szybko się odbuduje?

W marcu zarówno wartość eksportu jak i importu były wyraźnie niższe niż przed rokiem, jednak ich ujemna dynamika była konsekwencją efektu kalendarzowego – czytamy w komentarzu PKO BP do wtorkowych danych NBP.

NBP we wtorek podał, że nadwyżka rachunku bieżącego w marcu br. wyniosła 1,4 mld zł, czyli 325 mln euro. W komentarzu do danych NBP ekonomiści PKO BP ocenili, że kolejne miesiące przyniosą spadek nadwyżki na rachunku bieżącym, ale jego saldo pozostanie dodanie.

„W marcu zarówno wartość eksportu jak i importu były wyraźnie niższe niż przed rokiem, jednak ich ujemna dynamika była konsekwencją efektu kalendarzowego. Eksport towarów obniżył się o 9,5 proc. r/r po wzroście o 0,5 proc. r/r w lutym, import zmniejszył się natomiast o 8,3 proc. r/r wobec wzrostu o 0,9 proc. r/r miesiąc wcześniej. W ujęciu 3-miesięcznym dynamika importu zaczęła się w ostatnim czasie poprawiać, podczas gdy spadki eksport nadal się pogłębiały. W samym marcu saldo towarowe było dodatnie (+486 mln euro), a 12-miesięczna nadwyżka ustabilizowała się na poziomie 0,8 proc. PKB” – stwierdzili ekonomiści PKO BP.

Wskazali, że według danych NBP eksport usług wzrósł o 6,6 proc. w ujęciu rocznym, a import o 4,6 proc. r/r. Liczona za ostatnie 12 miesięcy nadwyżka w handlu usługami spadła do 5,2 proc. PKB. Deficyt na rachunku dochodów pierwotnych obniżył się do 4,2 proc. PKB z 4,3 proc. PKB miesiąc wcześniej, a deficyt w dochodach wtórnych pogłębił się do 0,6 proc. PKB z 0,4 proc.

„W danych za marzec na uwagę zasługuje silny wzrost rezerw walutowych – za sprawą transakcji własnych i klientów NBP (dolarowa emisja SPW) rezerwy walutowe zwiększyły się o 11,4 mld EUR, co było drugim największym wzrostem w historii” – wskazali ekonomiści PKO BP.

Ocenili, że obserwowana w 2023 silna poprawa pozycji zewnętrznej polskiej gospodarki obejmowała przede wszystkim saldo towarowe i odzwierciedlała, m.in. „odwrócenie negatywnego szoku terms-of-trade, które objawiało się szybszym spadkiem cen w imporcie niż w eksporcie”.

„Obecnie warunki cenowe w wymianie towarowej stały się neutralne. W najbliższym czasie oczekujemy odbudowy dynamiki zarówno importu, jak i eksportu – tego pierwszego na fali ożywienia gospodarczego, a drugiego dzięki poprawie koniunktury na świecie i wcześniejszemu napływowi FDI, który zwiększa potencjał eksportowy” – czytamy w komentarzu PKO BP.

„Spadek nadwyżki bieżącej w marcu był rekompensowany przez wzrost nadwyżki na rachunku kapitałowym – łączne saldo tych rachunków wyniosło 1,9 proc. PKB i było najwyższe od września 2021. W kwietniu rachunek kapitałowy najpewniej zostanie zasilony rekordowo wysoką wpłatą 27 mld zł (0,8 proc. PKB) z tytułu KPO” – stwierdzili ekonomiści banku.

Marek Siudaj (PAP), sek

