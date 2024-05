Polscy rolnicy w kryzysie! Tak konkurencja niszczy nasz biznes

Dla przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego zagrożeniem jest konkurencja ze strony podmiotów zagranicznych, wysokie koszty produkcji a także słaba pozycja negocjacyjna z odbiorcami - wynika z opublikowanego w czwartek raportu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Celem publikacji - jak wyjaśnił BGK - jest poznanie opinii rolników i firm przetwórczych na temat ogólnej kondycji polskiego rolnictwa oraz ich ocena perspektyw na przyszłość.

Wyniki badania świadczą o tym, iż przedstawiciele sektora rolno-spożywczego krytycznie oceniają sytuację. Respondenci zwrócili uwagę na wysoką konkurencję ze strony innych państw, a także na wysokie koszty produkcji oraz słabą pozycję w negocjacjach z odbiorcami ich towarów.

W publikacji zaznaczono, że BGK przez 4 lata udzielił rolnikom oraz firmom z branży rolno-spożywczej ponad 14 tysięcy gwarancji, co pozwoliło zabezpieczyć kredyty o łącznej wartości 2,7 mld zł.

Wskazano też, że prawie połowa (46 proc.) odbiorców gwarancji z FGR zadeklarowało, że bez wsparcia ze strony BGK otrzymanie finansowania nie byłoby możliwe albo miałoby niższą wartość niż oczekiwana.

„Wartość dodatkowego kredytu, który dzięki gwarancjom z FGR wypłacono polskim rolnikom i firmom z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego w okresie objętym badaniem (od 1 grudnia 2022 roku do 30 listopada 2023 roku), wynosi blisko pół miliarda złotych” - powiedział menadżer zespołu badań i ewaluacji w BGK Rafał Boguszewski. Dodał, że w samym 2023 roku było to blisko 6 tysięcy gwarancji, a więc ponad 38 proc. wszystkich gwarancji udzielonych przez 4 lata.

Rolnicy nadal potrzebują łatwego dostępu do kapitału – koniecznego, by inwestować i aktywnie dostosowywać swoje gospodarstwa do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej - zaznaczył.