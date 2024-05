Marszałek niszczy marzenia Polaków o mieszkaniu własnościowym

Marszałek Sejmu ogłosił swój sprzeciw wobec rządowego programu kredytów z zerowym oprocentowaniem. To może oznaczać koniec marzeń o pierwszym własnym mieszkaniu dla mniej zamożnych Polaków

Szymon Hołownia, przedstawiając w sobotę strategię Polski 2050 dotyczącą rozwoju kraju, zapewnił, że nie poprze programu „Kredyt 0%”, mającego pomóc osobom mniej zamożnym w nabyciu pierwszego własnego mieszkania. Jako powód decyzji podał, że „skończy się nadmierne bogacenie deweloperów”, jednocześnie zapowiadając budowę mieszkań przez państwo (tzn. przez deweloperów).

80 proc. nowych mieszkań powstaje tylko w 20 proc. gmin. Musimy to zmienić. Nigdy więcej programów typu Bezpieczny Kredyt, który wzbogacił deweloperów w metropoliach i doprowadził do wzrostu cen w całej Polsce. To oznacza także sprzeciw wobec Kredytu 0 proc. - Polska 2050 nie poprze tego pomysłu - zadeklarował, dodając, że jego ugrupowanie zagłosuje za wsparciem społecznego budownictwa mieszkaniowego.