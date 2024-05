Rząd podcina skrzydła polskiej modzie

Branży mody i sektorowi tekstylnemu w Polsce grozi zapaść - uważa Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego (PIOT). A w tych sektorach zarejestrowanych jest blisko 30 tys. firm. Zatrudniają one 180 tys. pracowników.

Jak przypomniała dyrektor PIOT w Łodzi Aleksandra Krysiak, następujące po sobie pandemia Covid-19, wojna na Ukrainie i gwałtowny wzrost cen energii oraz wody podcięły skrzydła przedsiębiorcom z sektora odzieżowego i tekstylnego, którzy zatrudniają bezpośrednio 180 tys. pracowników.

Dodała, że największym problemem zagrażającym dalszemu istnieniu wielu przedsiębiorstw jest nieuwzględnienie ważnych gałęzi przemysłu lekkiego w projekcie pomocy rządowej obejmującej energochłonną produkcję.

W projekcie rządowego programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2024 r.” „pominięto m.in. producentów tkanin, odzieży wierzchniej i roboczej oraz bielizny i wyrobów pończoszniczych” - twierdzi PIOT.

Podczas konsultacji projektu z blisko 500 firmami zwracano uwagę, że program zakłada znaczące ograniczenia wsparcia dla wielu przedsiębiorstw i nie ujmuje realnie energochłonnych producentów, często strategicznych, produkujących wyroby dla pozostałych gałęzi gospodarki czy obszarów strategicznych, jak obronność i bezpieczeństwo państwa.

Sektor tekstylny i odzieżowy od lat należy do grupy najbardziej energochłonnych ze względu na procesy technologiczne stosowane w produkcji, a pominięte we wsparciu kody PKD najczęściej dotyczą wyrobów uwzględnianych w rządowych i samorządowych zamówieniach publicznych, a także kierowane są do takich dziedzin gospodarki jak: transport, medycyna, rolnictwo, budownictwo oraz do służb mundurowych – wyjaśnił prezes PIOT Tadeusz Wawrzyniak.