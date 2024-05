Uważaj na lody z tym dodatkiem

Unikajmy lodów o intensywnym zabarwieniu, gdyż najprawdopodobniej będą zawierać dodatek agresywnych sztucznych barwników.

Ciepłe dni mają to do siebie, że częściej sięgamy po lodowe przysmaki. Sklepy oferują nam wiele rodzajów lodów, co sprawia, że konsumentom oferowany jest szeroki wachlarz wyboru. Nie oznacza to jednak, iż wszystkie są godne polecenia. Uważajmy szczególnie na te z tym dodatkiem.

Lepiej unikać

Błękit brylantowy (E 133), to popularny i chętnie wykorzystywany syntetyczny barwnik. To za jego sprawą produkty z jego dodatkiem przybierają intensywnie niebieską i żywą barwę, a zarazem stają się wizualnie bardziej apetyczne. Spożycie barwnika miewa jednak bardzo poważne konsekwencje. Ma on udokumentowane działanie nasilające między innymi objawy astmy, nabywanie alergii czy inne, takie jak katar sienny oraz dolegliwości gastryczne. Oprócz tego jest on szczególnie niebezpieczny na dzieci, gdyż może wywierać niekorzystny wpływ na koncentrację, trudności ze skupieniem oraz zachowaniem uwagi. Szczególnie niepożądane działanie to także nadpobudliwość i napady lęku.

Produkty z dodatkiem błękitu brylantowego przybierają intensywnie niebieską i żywą barwę, a zarazem stają się wizualnie bardziej apetyczne / autor: Pixabay

Z tego względu jego obecność na opakowaniu musi być oznaczona napisem – „może wywierać niekorzystny wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci”. Z jedzenia niebieskich lodów powinny zrezygnować więc zwłaszcza dzieci, osoby starsze, a także osoby z astmą oraz przewlekłymi schorzeniami układu pokarmowego, na przykład zespołem jelita drażliwego.

Jakie lody wybierać?

Przede wszystkim te z możliwie najkrótszą listą składników. Unikajmy też lodów o intensywnym zabarwieniu, gdyż najprawdopodobniej będą zawierać dodatek agresywnych sztucznych barwników. Do tej grupy barwników zalicza się także tartrazynę (E 102), żółcień pomarańczową FCF (E 100), czerwień koszenilową (E 124) czy azorubinę (E 122).

Filip Siódmiak

