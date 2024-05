Masz 3000 euro gotówką? Bruksela już patrzy ci na ręce!

UE ograniczy płatności gotówkowe do 10 tys. euro (ok. 43 tys. zł) oraz wprowadzi obowiązkową weryfikację klienta przy wydatkach powyżej 3 tys. euro (ok. 13 tys. zł). Rada Unii Europejskiej właśnie przyjęła nowe przepisy, które mają zapobiegać praniu brudnych pieniędzy – informuje portal money.pl.

Nowe i bardziej rygorystyczne przepisy wzmocnią nasze systemy walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu - ocenił belgijski minister finansów Vincent Van Peteghem.

Wcześniej pakiet ustaw wzmacniających zestaw narzędzi UE do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu przyjął Parlament Europejski.

Teraz zmiany zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wejdą w życie od razu, ale państwa członkowskie mają trzy lata na dostosowanie się do nowych przepisów. W połowie 2025 r. we Frankfurcie rozpocznie swoją działalność nowy Organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AMLA).

»» Więcej o limitach gotówkowych czytaj na portalu money.pl: w publikacji Limit w płatności gotówką. Unia Europejska zadecydowała

Oprac. sek

