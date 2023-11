Kawa, a depresja

Obecnie depresja jest jednym z najczęściej diagnozowanych chorób cywilizacyjnych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Istnieje wiele procedur mających na celu walkę z tą chorobą. Niezmiernie ważna jest również profilaktyka. Naukowcy udowodnili, że pewien codzienny nawyk okazuje się bardzo pomocny.

Co ma to wspólnego z depresją?

Naukowcy z Wielkiej Brytanii przeprowadzili badanie z udziałem ponad 146 tysięcy osób w wieku od 37 do 73 lat. Zostało ono opublikowane na łamach czasopisma naukowego „Psychiatry Research”. Na sam początek badani zostali poproszeni o wypełnienie specjalnych kwestionariuszy dotyczących zdrowia psychicznego oraz codziennych nawyków. Jednak tym co cieszyło się największym zainteresowaniem naukowców, to nawyki związane z piciem… kawy. Jak się później okazało, wśród osób pijących po 2-3 filiżanki kawy dziennie ryzyko depresji i zaburzeń lękowych jest najmniejsze. Ale nie oznacza to, że im większe ilości kofeiny, tym lepiej. Wręcz przeciwnie. Nadmiar tego alkaloidu zwiększa bowiem poczucie niepokoju, wywołuje drgania kończyn oraz zbytnie rozdrażnienie.

Nasze odkrycia potwierdzają, że picie kawy w umiarkowanych ilościach stanowi ważną część zdrowego trybu życia i może być jednym z elementów profilaktyki depresji oraz stanów lękowych – konkludują autorzy badania.

Należy także mieć na uwadze, że rodzaj wypijanej każdego dnia kawy nie ma większego znaczenia. Jak stwierdzono, zbliżone efekty związane ze zmniejszeniem oznak depresji oraz zaburzeń lękowych odnotowano zarówno pośród osób sięgających po „małą czarną”, jak i kawę z dodatkiem mleka.

Jak inaczej chronić się przed depresją?

Oczywiście kawa to nie jedyna profilaktyka depresji. Jej niezmiernie istotną częścią są także więzi społeczne oraz pomoc ze strony najbliższych. To właśnie kontakt oraz sama świadomość bezpieczeństwa i przynależności warunkuje „ochronę” przed tą chorobą. Tym co pomaga odciągnąć negatywne myśli oraz spowodować wyrzut endorfin, to ruch oraz aktywność fizyczna. Warto zadbać też o zdrowy i spokojny sen. Pomocna okazuje się również rozmowa z rodziną, bądź specjalistą o swoich problemach oraz obawach. Osoba ta musi mieć też zapewnione wsparcie oraz poczucie, że co by się nie działo, nigdy nie zostanie pozostawiona sama sobie.

Jak objawia się depresja?

Na pierwszy rzut oka w zdecydowanej większości zauważa się obniżenie nastroju, brak chęci oraz motywacji do jakichkolwiek działań i czynności, a także zamknięcie się w sobie i brak chęci pomocy z zewnątrz. Często pojawiają się też zaburzenia snu oraz zatracanie kontaktów społecznych. Samoocena ulega znacznemu obniżeniu, a zdolność do koncentracji i uczenia się drastycznie spada. Zdarza się, że tak bardzo, iż powrót do „normalności” jest niezwykle trudnym zadaniem.

Filip Siódmiak