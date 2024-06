Dobrowolna służba wojskowa. Rząd zwiększa limit przyjęć

Rząd planuje zwiększenie limitów powołań do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej o 10 tys. osób. MON podkreśla, że potrzeba nowelizacji rozporządzenia wynika z dużego zainteresowania służbą wojskową.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w tym tygodniu ukazała się informacja o projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia liczby osób, które w 2024 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych

Projektowane rozporządzenie ma na celu zwiększenie limitów powołań do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej o 10 000 osób - podaje projekt rozporządzenia

Zwiększenie limitu

Obecny limit powołań do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej to 34 550 osób. Według danych z 30 kwietnia, do służby tej powołano już ponad 16 800 ochotników, co stanowi 56 proc. wyznaczonego limitu. Dodatkowo, jak wskazano w informacji o projekcie, ponad 4400 żołnierzy przeszło w 2024 r. z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej do zawodowej służby wojskowej.

Czym jest dobrowolna służba wojskowa?

To forma służby wojskowej skierowana dla wszystkich tych, którzy nigdy wcześniej nie byli w wojsku. Dzięki niej można odbyć przeszkolenie wojskowe i w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej.

Podstawowe wymagania

Aby ubiegać się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, kandydat musi mieć co najmniej 18 lat, posiadać polskie obywatelstwo oraz wykazywać się odpowiednią sprawnością fizyczną i psychiczną. Wymagana jest również nienaganna opinia oraz brak karalności za przestępstwa umyślne.

Rozpoczęcie procesu rekrutacji

Proces rekrutacji zaczyna się od złożenia wniosku o powołanie w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR). Kandydaci mogą także kontaktować się z rekruterami za pośrednictwem portalu zostanzolnierzem.pl lub infolinii +48 800 180 110. W WCR kandydat składa niezbędne dokumenty, a następnie przechodzi badania sprawdzające jego zdolność do służby wojskowej. Po pozytywnej ocenie wydawane jest orzeczenie o zdolności oraz karta powołania na szkolenie.

Szkolenie wojskowe

Służba rozpoczyna się 27-dniowym szkoleniem podstawowym, podczas którego rekruci uczą się musztry, regulaminów wojskowych oraz podstaw obsługi broni. Szkolenie kończy się przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej. Ci, którzy nie zdecydują się na dalsze szkolenie, przechodzą do rezerwy, natomiast pozostali kontynuują do 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne. W trakcie tego okresu mogą pełnić różne funkcje wojskowe, a po zakończeniu szkolenia mają możliwość ubiegania się o służbę zawodową, terytorialną lub w rezerwie aktywnej.

Wynagrodzenie i rozwój

Ochotnicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, obecnie wynoszące 6000 zł brutto. Dodatkowo, ukończenie służby daje pierwszeństwo w naborze do armii zawodowej oraz na stanowiska w administracji publicznej, zgodne z posiadanymi kwalifikacjami. Służba oferuje również możliwość odbycia różnych szkoleń na koszt armii. Już na etapie składania wniosku kandydat może wskazać, jakie kwalifikacje i uprawnienia chciałby zdobyć.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Uwaga! Niemiecki potentat mleczarski wchodzi do Polski

Rozrzutny rząd Tuska. Deficyt drastycznie wzrósł!

Pobór wróci? Sprawdź, czy powoła Cię wojsko!

Sąsiedzi wygrali z Niemcami. Berlin cofa opłaty za gaz

pap, jb