Granica: oddali strzały ostrzegawcze i zostali zatrzymani

Żandarmeria zatrzymała trzech żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze w kierunku napierających migrantów na granicy polsko-białoruskiej - poinformował Onet. Prokuratura oskarżyła dwóch z nich o przekroczenie uprawnień i narażenie życia innych osób.

W wojsku wrze. Oficerowie mówią o zhańbieniu munduru i poniżeniu godności żołnierskiej.

»» Więcej o czytaj na portalu wPolityce.pl: w publikacji Żołnierze zatrzymani za strzały ostrzegawcze na granicy! Morawiecki: „Zatrzymajcie ten obłęd, jesteście jak piromani”

Zatrzymani przebywają na wolności, są jednak oskarżeni o przekroczenie uprawnień i narażenie życia innych osób. Postanowieniem prokuratora zostali również zawieszeni w czynnościach służbowych.

Na doniesienia Onetu zareagowali politycy PiS. Mocny komentarz zamieścił m.in. były premier Mateusz Morawiecki.

„Zatrzymajcie ten obłęd, jesteście jak piromani, którzy podpalają własny dom” -napisał na platformie X.

„Jeśli potwierdzą się doniesienia medialne o zatrzymaniu i postawieniu zarzutów żołnierzom tylko za to, że oddali strzały ostrzegawcze na granicy z Białorusią, to mamy do czynienia z absolutnym skandalem” - dodał w swoim wpise w serwisie X były szef MON Mariusz Błaszczak.

