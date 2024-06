Czy rząd zlikwiduję pocztę? Wiceminister odpowiada

Likwidacja Poczty Polskiej nie jest naszym celem. Naszym celem jest uratowanie Poczty Polskiej - przekonywał wiceminister aktywów państwach Jacek Bartmiński. Obiecał, że do końca czerwca zostanie przedstawiona strategia transformacji poczty.

Informacja na temat aktualnej sytuacji Poczty Polskiej była tematem czwartkowego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz poczty.

Wiceminister: poczta to wizytówka rządu

Naszym zdaniem Poczta Polska pełni nie tylko rolę biznesową, ale też społeczną. To jest nasza wizytówka, wizytówka rządu i państwa - zapewniał wiceminister.

Wskazał, że to prawie 7 tys. punktów niemal w każdej gminie.

Bartmiński poinformował również, że strategia transformacji Poczty Polskiej będzie przedstawiona Ministrowi Aktywów Państwowych „jakoś do końca czerwca”.

Jesteśmy na etapie udzielania absolutoriów radom nadzorczym i zarządom. Nieudzielenie absolutorium otwiera drogę do dochodzenia odszkodowań za straty wyrządzone spółce” - tłumaczył.

Wiceminister poinformował też, że Ministerstwo Aktywów Państwowych i Poczta Polska podpisały umowę na refundację wydatków na finansowanie tzw. usługi powszechnej, czyli na dostępność usług pocztowych w każdej gminie, w każdym powiecie. Kwota to 750 mln zł.

Prezes: wymyślić nowe usługi

Według obecnego na posiedzeniu podkomisji prezesa Poczty Polskiej Sebastiana Mikosza jednym z wielkich atutów firmy jest jej sieć.

Założyliśmy, że jest to bardzo duża wartość, którą trzeba utrzymać, ale gaśnie klasyczna usługa pocztowa. Więc żeby utrzymać sieć, musimy wymyślić nowe usługi - dodał Mikosz.

Wyjaśnił, że prowadzone są badania, w czy poczty mogłyby być punktami kontaktu dla obywateli. Prezes Poczty Polskiej zauważył, że jej rola jako firmy kurierskiej jest symboliczna. Stwierdził, że aby Poczta mogła wejść na ten rynek szerzej „potrzebne są wielomilionowe, żeby nie powiedzieć miliardowe nakłady, które trzeba będzie zrobić w najbliższych kwartałach, a przynajmniej zdecydować i pozyskać ich finasowanie”.

Mikosz powiedział też, że zarząd przedsiębiorstwa przedstawi związkowcom warunki zatrudnienia, kiedy będzie mieć przygotowaną nową strukturę Poczty.

Najdroższe usługi kurierskie

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) pod koniec maja tego roku informował w raporcie, że wartość polskiego rynku usług pocztowych w roku 2023 wzrosła w stosunku do roku 2022 o 1,97 mld zł, do 16,51 mld zł. Oznacza to zwyżkę o 13,6 proc.

Jak wskazał UKE, najliczniej realizowaną usługą pocztową w 2023 roku były przesyłki kurierskie, których liczba przekroczyła miliard. Przesyłki kurierskie stanowiły w 2023 roku 71,3 proc. wartości rynku pocztowego oraz 51,7 proc. całego wolumenu usług pocztowych.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce.

Anna Bytniewska (PAP)/bz

