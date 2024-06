Katastrofa w e-zdrowiu. Mogą mieć Twój PESEL i dane

Dane około 10 milionów pacjentów są zagrożone. Sygnalista zgłosił luki. Udało się je załatać, ale nie ma pewności, że informacje nie wyciekły – informuje poniedziałkowy „Dziennik Gazeta Prawna”.

„Z programów, których lekarze używają do obsługi wizyt, można było wydobyć dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów i ich danych osobowych (w tym adresowych i kontaktowych), a także uzyskać dostęp do systemu e-WUŚ NFZ. Za jego pomocą przestępca mógłby wystawiać refundowane recepty, skierowania czy zwolnienia lekarskie” – informuje „DGP”.

Skala nieprawidłowości ogromna

Gazeta podaje, że skala ujawnionych nieprawidłowości jest ogromna, dotyczy kilkunastu tysięcy przychodni, gabinetów lekarskich, stomatologicznych i aptek.

Błąd producentów oprogramowania

„Błąd popełnili przede wszystkim producenci oprogramowania gabinetowego. Dostęp do bazy danych pacjentów odbywał się w ich aplikacjach przy użyciu zakodowanego na stałe hasła, które było zaszyte w kodzie oprogramowania” – wyjaśnia redakcja.

