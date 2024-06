Media: w Tychach produkowane są chińskie elektryki

Produkcja aut chińskiej firmy motoryzacyjnej Leapmotor w Tychach już ruszyła - donosi Reuters, który powołuje się na analityków Jefferies. Pierwsze auta elektryczne T03 zjechały z linii montażowej w ubiegłym tygodniu. Produkcja masowa ma ruszyć od września.

Leapmotor to chiński producent elektrycznych samochodów osobowych oraz SUV-ów, który ma siedzibę w Hangzhou. Leapmotor ma join venture z francusko-włosko-amerykańskim koncernem motoryzacyjnym Stellantis, do którego należy fabryka w Tychach.

»»Czytaj tutaj: Chińskie elektryki na Śląsku? Tak wygląda model

Jak twierdzą analitycy Jefferies, którzy z kolei powołują się na członków władz Leapmotoru, oba koncerny planują również produkcję w polskim zakładzie drugiego modelu auta elektrycznego. Od drugiego kwartału 2025 roku ma powstawać tam SUV o nazwie A12.

Koszt produkcji jednego auta w Tychach to ok. 400-500 euro i jest zbliżony do kosztu produkcji w Chinach. We Włoszech wyniósłby ok. 1000 euro - pisze Puls Biznesu.

na podst. Puls Biznesu/bz

